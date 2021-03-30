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Райола: «Холанн может перейти в любой клуб»

30 Марта 2021, 16:46,

Агент Мино Райола удивлён темпами прогресса форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанна.

- Все оказались неправы относительно перспектив Холанна. Он делает все гораздо быстрее, чем кто-либо мог себе представить, - заявил агент в интервью The Athletic. - Холанн опережает собственное расписание. Возможно, я слишком сильно перестраховался, когда посоветовал ему перейти в «Боруссию», а не в любую другую команду.

- Я на 100% уверен, как и любой другой, что этот паренек может перейти в любой клуб куда захочет. Он уже на этом уровне. Он мог это сделать уже в прошлом году, но тогда могли еще оставаться сомневающиеся, кто не мог поверить, что у экс-игрока «Ред Булла» все может получиться, - добавил Райола.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Мино Райола, Эрлинг Холанн
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