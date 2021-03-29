​«Бавария» решила не сохранять Косту

«Бавария» приняла решение не сохранять в своих рядах Дугласа Косту. Как сообщает Goal.com, по завершению нынешнего сезона бразильский футболист вернётся в «Ювентус».

Дуглас Коста не смог произвести сильного впечатления на Ханси-Дитера Флика. В одиннадцати матчах за «Баварию» в нынешнем чемпионате Германии бразильский вингер записал на свой счёт лишь один гол и один результативный пас.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» будет искать нового покупателя на Косту, если «Бавария» решит не сохранять бразильца. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 12 миллионов евро.