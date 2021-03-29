Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Бавария» решила не сохранять Косту

29 Марта 2021, 18:49,

«Бавария» приняла решение не сохранять в своих рядах Дугласа Косту. Как сообщает Goal.com, по завершению нынешнего сезона бразильский футболист вернётся в «Ювентус».

Дуглас Коста не смог произвести сильного впечатления на Ханси-Дитера Флика. В одиннадцати матчах за «Баварию» в нынешнем чемпионате Германии бразильский вингер записал на свой счёт лишь один гол и один результативный пас.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» будет искать нового покупателя на Косту, если «Бавария» решит не сохранять бразильца. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 12 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Бавария, Дуглас Коста
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола