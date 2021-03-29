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Мюллер: «Я не привязан к «Баварии»

29 Марта 2021, 12:36,

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос о возможной смене клубной прописки.

«Могу сказать, что я не привязан к «Баварии». У нас сложились особые отношения. Мне нравился этот клуб еще до того, как я стал выступать за него. Но когда появляется выбор, при котором нужно решиться на уход или остаться, не считаю трансфер в другой клуб чем-то постыдным. Это не проблема. Могу привести в пример Алькантару», - передает слова 31-летнего нападающего The Times.

В составе мюнхенского гранда Мюллер выступает с 2007-го года. В текущем сезоне Бундеслиги Томас провел 24 матча, забил десять голов и отдал 14 ассистов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Томас Мюллер
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