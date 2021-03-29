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Алаба согласовал контракт с «Реалом»

29 Марта 2021, 08:59,

Защитник Давид Алаба, который покинет мюнхенскую «Баварию» на правах свободного агента, определился с новым местом работы. 28-летний австриец продолжит карьеру в мадридском «Реале», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным журналиста, стороны договорились о подписании трудового договора до лета 2025-го года. Заработная плата игрока составит порядка 12 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Давид получит от «королевского» клуба 20 миллионов евро за подписание контракта.

Австриец защищает цвета «Баварии» с 2009-го года. В нынешнем сезоне Бундеслиги Алаба провел 24 поединка, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Давид Алаба
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