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​Мюллер: «Гвардиола надирал нам задницу на каждой тренировке»

28 Марта 2021, 12:36,

Форвард «Баварии» Томас Мюллер высказался по поводу Хосепа Гвардиолы, работавшего с мюнхенской командой в период с 2013 по 2016 год.

«Гвардиола пришёл в 2013 году после наших больших побед с Юппом Хайнкесом. Пеп старался изо всех сил, чтобы добиться успеха. У нас не было возможности остановиться на достигнутом, ведь Пеп надирал нам задницу на каждой тренировке. Он хотел показать всему миру, что в другой лиге он тоже способен быть лучшим.

У Гвардиолы всегда был план на игру, но через десять минут у него могло появиться ещё четыре или пять планов. Он всё менял», - рассказал Мюллер Daily Mail.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Хосеп Гвардиола, Томас Мюллер
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