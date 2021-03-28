​«Барселона» активизирует усилия по подписанию Холанна, если Месси уйдёт

Эрлинг Холанн находится в шорт-листе большинства топ-клубов Европы, и «Барселона» не является исключением. Как сообщает AS, позиция каталонского клуба по Холанну будет зависеть от решения Лионеля Месси по своему будущему. Если аргентинец решит уйти из «Барселоны», «сине-гранатовые» активизируют усилия по подписанию Холанна. Если же Месси останется, трансфер норвежского бомбардира будет для испанского гранда не столь важным.

По данным источника, на будущей неделе новоиспечённый президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретится с главным тренером Рональдом Куманом. В числе обсуждаемых вопросов будет будущее Лионеля Месси в клубе.