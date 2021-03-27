Экс-футболист молодёжной сборной Германии арестован за незаконный оборот наркотиков

Полиция задержала бывшего футболиста молодежной сборной Германии Мустафу Кучуковича, об этом рапортует издание Hamburger Abendblatt.

34-летнего экс-игрок арестовали в Гамбурге. Кучуковича обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Источник сообщает, что Мустафа, выступавший на позиции нападающего, и его подельник имели в своем распоряжении порядка 230 килограммов марихуаны, 30 кг гашиша и 50 кг кокаина.

В бытность футболистом Мустафа отметился выступлениями за гельзенкирхенский «Шальке», «Гамбург», «Мюнхен 1860», «Гренобль», «Энерги», «Олимпиакос» (Кипр) и «Ганзу».