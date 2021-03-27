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«Боруссия» назвала сумму, за какую продаст Холанна

27 Марта 2021, 09:43,

Руководство дортмундской «Боруссии» определилось с суммой, которую планирует выручить за трансфер норвежского нападающего Эрлинга Холанна. Об этом информирует ESPN.

Согласно информации источника, немецкий клуб планирует получить с продажи 20-летнего бомбардира порядка 180 миллионов евро. Холанн находится в сфере интересов многих грандов европейского футбола. Подписать норвежца хотят мюнхенская «Бавария», мадридский «Реал», каталонская «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси».

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Эрлинг провел 21 матч, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
27 Марта 2021, 13:23

пусть купят в АПЛ )) я до сих пор уверен что покупать его в Испанию рискованно , по стилю ему ближе АПЛ . неплохо Дортмунд наварится )))

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Misha_diablo_football
27 Марта 2021, 11:00

На неделе 150 было чего там курят они, даже биткоин так быстро не растет в цене....

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