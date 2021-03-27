«Боруссия» назвала сумму, за какую продаст Холанна

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27 Марта 2021, 09:43,
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Руководство дортмундской «Боруссии» определилось с суммой, которую планирует выручить за трансфер норвежского нападающего Эрлинга Холанна. Об этом информирует ESPN.
Согласно информации источника, немецкий клуб планирует получить с продажи 20-летнего бомбардира порядка 180 миллионов евро. Холанн находится в сфере интересов многих грандов европейского футбола. Подписать норвежца хотят мюнхенская «Бавария», мадридский «Реал», каталонская «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси».
В нынешнем сезоне чемпионата Германии Эрлинг провел 21 матч, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
пусть купят в АПЛ )) я до сих пор уверен что покупать его в Испанию рискованно , по стилю ему ближе АПЛ . неплохо Дортмунд наварится )))
На неделе 150 было чего там курят они, даже биткоин так быстро не растет в цене....