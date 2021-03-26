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«Боруссия» потеряла Загаду до конца сезона

26 Марта 2021, 10:35,

Французский защитник Дан-Аксель Загаду, выступающий за дортмундскую «Боруссию», пропустит остаток нынешнего сезона. Об этом информирует пресс-служба немецкого клуба.

21-летний футболист получил повреждение колена во время тренировочного занятия. По итогам медобследования стало известно, что Загаду потребуется хирургическое вмешательство. Таким образом, он больше не сыграет в этом сезоне.

Дан-Аксель защищает цвета дортмундского коллектива с 2017-го года. До этого он играл за вторую команду «ПСЖ».

В текущем сезоне чемпионата Германии Загаду провел девять поединков, в которых не отметился результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Боруссия Дортмунд, Дан-Аксель Загаду
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