«Боруссия» потеряла Загаду до конца сезона

Французский защитник Дан-Аксель Загаду, выступающий за дортмундскую «Боруссию», пропустит остаток нынешнего сезона. Об этом информирует пресс-служба немецкого клуба.

21-летний футболист получил повреждение колена во время тренировочного занятия. По итогам медобследования стало известно, что Загаду потребуется хирургическое вмешательство. Таким образом, он больше не сыграет в этом сезоне.

Дан-Аксель защищает цвета дортмундского коллектива с 2017-го года. До этого он играл за вторую команду «ПСЖ».

В текущем сезоне чемпионата Германии Загаду провел девять поединков, в которых не отметился результативными действиями.