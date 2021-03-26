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«Валенсия» поборется с «Баварией» за американского форварда

26 Марта 2021, 09:59,

Форвард гельзенкирхенского «Шальке» Мэттью Хопп пользуется спросом в чемпионате Испании. Согласно информации AS, в подписании контракта с 20-летним американским футболистом заинтересована «Валенсия».

Ранее СМИ сообщали, что заполучить перспективного футболиста собирается мюнхенская «Бавария». Чемпион Германии намерен оформить его переход в летнее трансферное окно.

В «Шальке» нападающий перебрался в 2019-м году, а с прошлого года выступает за первую команду.

В текущем сезоне чемпионата Германии Мэттью сыграл 16 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Валенсия, Мэттью Хопп
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