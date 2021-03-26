Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Реал» заинтересовался полузащитником «Байера»

26 Марта 2021, 09:47,

Французский полузащитник Мусса Диаби может покинуть леверкузенский «Байер» в летнее трансферное окно. По данным AS, заинтересованность в переходе 21-летнего игрока проявляет мадридский «Реал».

Источник отмечает, что «королевский» клуб давно следит за выступлениями перспективного хавбека. «Байер» готов рассмотреть предложения по Диаби, которые будут стартовать с 40 миллионов евро.

Мусса перебрался в леверкузенский клуб из «ПСЖ» за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги полузащитник провел 24 поединка, отметившись тремя забитыми мячами и семью голевыми передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Байер Леверкузен, Мусса Диаби
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола