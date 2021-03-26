«Реал» заинтересовался полузащитником «Байера»

Французский полузащитник Мусса Диаби может покинуть леверкузенский «Байер» в летнее трансферное окно. По данным AS, заинтересованность в переходе 21-летнего игрока проявляет мадридский «Реал».

Источник отмечает, что «королевский» клуб давно следит за выступлениями перспективного хавбека. «Байер» готов рассмотреть предложения по Диаби, которые будут стартовать с 40 миллионов евро.

Мусса перебрался в леверкузенский клуб из «ПСЖ» за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги полузащитник провел 24 поединка, отметившись тремя забитыми мячами и семью голевыми передачами.