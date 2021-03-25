Заммер: «Возможный уход Хуммельса будет для «Боруссии» более существенным, чем Холанна»

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25 Марта 2021, 23:58,
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Консультант дортмундской «Боруссии» Матиас Заммер считает, что Матс Хуммельс - самый ценный игрок команды и не ставит на первое место значение Эрлинга Холанна.
- Возможный уход Хуммельса будет для клуба более существенным, чем Холанна. Он не только стабилизировал команду, но и в сложные минуты ведет за собой партнеров. Это тот тип футболиста, которых следует искать в дальнейшем, - заявил Заммер Bild.
32-летний защитник всю карьеру провел в «Боруссии» и «Баварии». В текущем сезоне Матс Хуммельс отыграл 37 матчей (4 гола и 1 ассист). Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Матс Хуммельс, Эрлинг Холанн, Матиас Заммер
жаль что век футболистов очень короткий Матс уже возрастной игрок , ну Холанда брали с прицелом наварится на нем через пару сезонов .