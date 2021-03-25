Заммер: «Возможный уход Хуммельса будет для «Боруссии» более существенным, чем Холанна»

Консультант дортмундской «Боруссии» Матиас Заммер считает, что Матс Хуммельс - самый ценный игрок команды и не ставит на первое место значение Эрлинга Холанна.

- Возможный уход Хуммельса будет для клуба более существенным, чем Холанна. Он не только стабилизировал команду, но и в сложные минуты ведет за собой партнеров. Это тот тип футболиста, которых следует искать в дальнейшем, - заявил Заммер Bild.

32-летний защитник всю карьеру провел в «Боруссии» и «Баварии». В текущем сезоне Матс Хуммельс отыграл 37 матчей (4 гола и 1 ассист). Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.