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Заммер: «Возможный уход Хуммельса будет для «Боруссии» более существенным, чем Холанна»

25 Марта 2021, 23:58,

Консультант дортмундской «Боруссии» Матиас Заммер считает, что Матс Хуммельс - самый ценный игрок команды и не ставит на первое место значение Эрлинга Холанна.

- Возможный уход Хуммельса будет для клуба более существенным, чем Холанна. Он не только стабилизировал команду, но и в сложные минуты ведет за собой партнеров. Это тот тип футболиста, которых следует искать в дальнейшем, - заявил Заммер Bild.

 32-летний защитник всю карьеру провел в «Боруссии» и «Баварии». В текущем сезоне Матс Хуммельс отыграл 37 матчей (4 гола и 1 ассист). Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Матс Хуммельс, Эрлинг Холанн, Матиас Заммер
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
26 Марта 2021, 00:29

жаль что век футболистов очень короткий Матс уже возрастной игрок , ну Холанда брали с прицелом наварится на нем через пару сезонов .

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