«Бавария» нацелилась на форварда «Шальке»

20-летний американский форвард Мэттью Хопп, выступающий за гельзенкирхенский «Шальке», может продолжить карьеру в другом немецком клубе. Заинтересованность в его услугах проявляет мюнхенская «Бавария».

Согласно информации ESPN Deportes, руководство чемпиона Германии хочет подписать футболиста в летнее трансферное окно. Стоимость сделки оценивается в 20 миллионов евро.

В гельзенкирхенский коллектив Хопп перешел в 2019-м году, а с прошлого года играет за первую команду.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии нападающий провел 16 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей.