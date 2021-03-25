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«Бавария» нацелилась на форварда «Шальке»

25 Марта 2021, 11:10,

20-летний американский форвард Мэттью Хопп, выступающий за гельзенкирхенский «Шальке», может продолжить карьеру в другом немецком клубе. Заинтересованность в его услугах проявляет мюнхенская «Бавария».

Согласно информации ESPN Deportes, руководство чемпиона Германии хочет подписать футболиста в летнее трансферное окно. Стоимость сделки оценивается в 20 миллионов евро.

В гельзенкирхенский коллектив Хопп перешел в 2019-м году, а с прошлого года играет за первую команду.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии нападающий провел 16 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Трансферы футбола - лето 2021, Мэттью Хопп
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