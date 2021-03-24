«Бавария» ведёт переговоры с вингером «Реала»

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24 Марта 2021, 08:59,
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Атакующий полузащитник Лукас Васкес, отказавшийся от подписания нового трудового соглашения с мадридским «Реалом», имеет вариант продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге. Об этом рапортует AS.
Источник сообщает, что подписать 29-летнего вингера может мюнхенская «Бавария». Руководство немецкого гранда уже вступило в переговоры с представителем испанского футболиста.
В нынешнем сезоне Примеры Васкес провел в составе «королевского» клуба 22 поединка, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Трудовой договор Лукаса с мадридцами истекает летом 2022-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, Трансферы футбола - лето 2021, Лукас Васкес
Немцы очень умный народ у них ничего просто так на улице не валяется...