Бош уволен с поста главного тренера «Байера»

Леверкузенский «Байер» остался без главного тренера, рапортует пресс-служба «фармацевтов». Руководство клуба отправило в отставку голландского специалиста Петера Боша.

Причина увольнения - неудачные результаты команды в последних поединках. На вакантное место был назначен Ханнес Вольф, ранее работавший с юношеской командой «Байера». Он будет тренировать коллектив до завершения текущего сезона.

Напомним, что Бош занимал пост наставника леверкузенского клуба с 2018-го года.

После 26-ти туров Бундеслиги «Байер» набрал 40 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Команда потерпела четыре поражения в пяти последних играх.