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Бош уволен с поста главного тренера «Байера»

23 Марта 2021, 13:14,

Леверкузенский «Байер» остался без главного тренера, рапортует пресс-служба «фармацевтов». Руководство клуба отправило в отставку голландского специалиста Петера Боша.

Причина увольнения - неудачные результаты команды в последних поединках. На вакантное место был назначен Ханнес Вольф, ранее работавший с юношеской командой «Байера». Он будет тренировать коллектив до завершения текущего сезона.

Напомним, что Бош занимал пост наставника леверкузенского клуба с 2018-го года.

После 26-ти туров Бундеслиги «Байер» набрал 40 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Команда потерпела четыре поражения в пяти последних играх.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Байер, Петер Бош
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Комментарии (1)
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Александр 44
23 Марта 2021, 13:18

Ха)). Ждем теперь в РПЛ...

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