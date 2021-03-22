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​Холанн отреагировал на слухи о своём будущем

22 Марта 2021, 19:55,

Форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна слухи связывают чуть ли не со всеми топ-клубами Европы. Норвежец находится на карандаше многих грандов, чему вряд ли можно удивляться, учитывая результативность игрока – 49 голов в 49 матчах за пятнадцать месяцев в «Боруссии».

Двадцатилетний Холанн, которого авторитетный портал transfermarkt уже оценивает в 110 миллионов евро, отреагировал на многочисленные слухи о своём будущем.

«Мой контракт с «Боруссией» рассчитан ещё на три года. Слухи меня не волнуют», - приводит Goal.com слова Холанна с пресс-конференции в лагере сборной Норвегии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
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