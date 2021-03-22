​Холанн: «Мне далеко до Роналду и Месси»

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн отказался сравнивать себя с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Я думаю только о себе, о том, что нужно улучшать свою игру изо дня в день. Мне не стоит говорить о Роналду и Месси, возможно, лучших футболистах в истории футбола. Мне ещё нужно многое, чтобы сравниться с ними», - рассказал Холанн норвежской газете Dagbladet.

В сезоне 2020/2021 Эрлинг Холанн провёл за «Боруссию» тридцать один матч во всех соревнованиях. На счету норвежского нападающего тридцать три гола и восемь результативных передач на партнёров.