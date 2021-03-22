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​Алаба отклонил крупное предложение «ПСЖ» и сказал «нет» «Челси»

22 Марта 2021, 19:38,

Давид Алаба через пару месяцев сменит клубную прописку. Не так давно австриец провёл пресс-конференцию, на которой рассказал о желании уйти из «Баварии» и столкнуться с новым вызовом.

Как сообщает в Twitter журналист Марк Билефельд, ссылаясь на источники немецкого Sky, Алаба отклонил крупное предложение «ПСЖ» и сказал «нет» Томасу Тухелю, возглавляющему «Челси». Приоритетом Алабы остаётся Испания – он перейдёт в «Реал» или «Барселону».

Кто бы ни подписал Давида Алабу в летнее трансферное окно, трансфер будет бесплатным, ведь контракт австрийца с «Баварией» в конце сезона истекает.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Челси, ПСЖ, Давид Алаба
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Комментарии (1)
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deathzetk
22 Марта 2021, 19:59

В Челси и нах ну нужОн за такую зарплату, та и вообще сейчас любой в Челси лучше него будет, т.к. налажен командный механизм

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