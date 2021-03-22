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Хаби Алонсо возглавит «Боруссию» Мёнхенгладбах

22 Марта 2021, 13:53,

Экс-футболист мюнхенской «Баварии», мадридского «Реала» и «Ливерпуля» Хаби Алонсо станет главным тренером менхенгладбахской «Боруссии», об этом информирует Sportbild.

Согласно данным источника, 39-летний испанский специалист будет назначен рулевым немецкого клуба по окончании нынешнего сезона. В настоящий момент Алонсо занимает пост наставника второй команды «Реала Сосьедад».

Ранее СМИ сообщали, что нынешний главный тренер «Боруссии» Марко Розе возглавит дортмундскую «Боруссию».

После 26 туров чемпионата Германии менхенгладбахская команда занимает лишь десятое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Боруссия Мёнхенгладбах, Хаби Алонсо
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