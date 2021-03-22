«РБ Лейпциг» нашёл замену Юпамекано

Защитник Мохамед Симакан, правами на которого владеет «Страсбург», близок к переезду в топ-клуб немецкой Бундеслиги, рапортует журналист Макс Билефельд посредством «Твиттера».

По данным инсайдера, 20-летний французский футболист переходит в «РБ Лейпциг». Руководство «быков» заплатит за трансфер игрока 17 миллионов евро. Симакану будет предложен долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на пять лет.

Мохамед заменит в «РБ Лейпциге» Део Юпамекано, которого сватают в мюнхенскую «Баварию».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Симакан провел 19 поединков, забил гол и отдал результативную передачу.