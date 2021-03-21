Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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​Румменигге исключает уход Флика в сборную Германии

21 Марта 2021, 15:45,

Летом у сборной Германии будет новый тренер. Было объявлено, что Йоахим Лёв оставит тренерский мостик Бундестим после чемпионата Европы. В качестве кандидата на роль следующего тренера немецкой сборной назывался Ханс-Дитер Флик, который успешно работает с «Баварией». Впрочем, глава правления мюнхенского клуба исключает такую возможность этим летом.

«Я сказал Флику, что мы очень довольны им, и что мы должны довести до конца то, что мы согласовали в контракте. Я сказал это ему недвусмысленно. Флик не уйдёт летом в сборную Германии. Это не вероятность, а факт», - цитирует Румменигге сайт Sport1 со ссылкой на Welt am Sonntag.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Сборная Германии, Карл-Хайнц Румменигге, Ханс-Дитер Флик
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