​Лапорта связался с Райолой по поводу Холанна

Новоиспечённый президент «Барселоны» Жоан Лапорта начал предпринимать шаги в желании заполучить для клуба форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Как сообщает испанский Sport, Лапорта уже связался с агентом игрока, коим является Мино Райола. Отмечается, что президент каталонцев находится в хороших отношениях с Райолой, но всё будет зависеть от желания футболиста.

Ранее появлялась информация о том, что Эрлинг Холанна склоняется к переходу в «Реал». При этом не исключается, что норвежец останется в «Боруссии» на следующий сезон, а уже после этого пойдёт на повышение.