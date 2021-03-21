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​Лапорта связался с Райолой по поводу Холанна

21 Марта 2021, 00:27,

Новоиспечённый президент «Барселоны» Жоан Лапорта начал предпринимать шаги в желании заполучить для клуба форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Как сообщает испанский Sport, Лапорта уже связался с агентом игрока, коим является Мино Райола. Отмечается, что президент каталонцев находится в хороших отношениях с Райолой, но всё будет зависеть от желания футболиста.

Ранее появлялась информация о том, что Эрлинг Холанна склоняется к переходу в «Реал». При этом не исключается, что норвежец останется в «Боруссии» на следующий сезон, а уже после этого пойдёт на повышение.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Жоан Лапорта
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