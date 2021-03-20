«Бавария» разгромила «Штуттгарт», проведя почти весь матч в меньшинстве. Результаты тура

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20 Марта 2021, 19:26,
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«Бавария» провела уникальный матч, принимая «Штуттгарт» в 26-м туре Бундеслиги. Мюнхенцы остались в меньшинстве на 13-й минуте после удаления Альфонсо Дэвиса, но за полтайма устроили сопернику форменный разгром, забив четыре безответных гола. Роберт Левандовски оформил хет-трик, а его команда победила со счетом 4:0.
Важные победы одержали «Вольфсбург» и «Айнтрахт», обыгравшие соответственно «Вердер» (2:1) и «Унион» (5:2). «Боруссия» Дортмунд ушла от поражения в матче с «Кёльном» - 2:2.
Протокол игры
|(1:0) Левандовски Роберт 18'
|(2:0) Гнабри Серж 22'
|(3:0) Левандовски Роберт 23'
|(4:0) Левандовски Роберт 39'
Нойер Мануэль • Павар Бенджамин • Боатенг Жером • 37'Зюле Никлас • Альфонсо Дэвис • 13'Горетцка Леон • Алаба Давид • Сане Лерой 83' ( Мусиала Джамал ( 83') • Мюллер Томас 83' ( Мартинес Хави ( 83') • Гнабри Серж 60' ( Коман Кингсли ( 60') • Левандовски Роберт 70' ( Чупо-Мотинг Эрик ( 70')
Запасные: Рока Марк • Нюбель Александр • Данташ Тьягу • Эрнандес Люка • Сарр Буна
Кобель Грегор • Мавропанос Константинос • Антон Вальдемар • Кемпф Марк-Оливер • 86'Эндо Ватару 77' ( Дидави Даниэль ( 77') • Вамангитука Силла 35' ( Климович Матео ( 35') • Кастро Гонсало 61' 77' ( Каразор Атакан ( 77') • Ахамада Науиру 46' ( Гонсалес Николас ( 46') • Соса Борна 46' ( Фёрстер Филипп ( 46') • Калайджич Саша • Кулибали Тангуй
Запасные: Штенцель Паскаль • Массимо Роберто • Клемент Филипп • Бредлов Фабиан
20 марта. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).
Протокол игры
|Вердер
|1:2
|Вольфсбург
|9' Сарджент Джош (0:1)
|42' Вегхорст Ваут (0:2)
|(1:2) Мёхвальд Кевин 45'
Павленка Иржи • Велькович Милош 88' ( Агу Феликс ( 88') • Топрак Омер • Фридль Марко • Гебреселассие Теодор • Эггештайн Максимилиан • Мёхвальд Кевин 82' ( Юя Осако ( 82') • Шмид Романо 58' ( Биттенкорт Леонардо ( 58') • Аугустинссон Людвиг • Сарджент Джош 57' 58' ( Фуллкруг Никлас ( 58' ) • 90'Рашица Милот 82' ( Зельке Дейви ( 82')
Запасные: Гросс Кристиан • Мойсандер Никлас • Дос Сантос Хеслер Эдуардо • Мбом Жан-Мануэль
Кастельс Коэн • Мбабу Кевин • Лакруа Максанс • Брукс Джон • Герардт Янник • Шлагер Ксавер • 81'Арнольд Максимилиан • Баку Ридле • Мехмеди Адмир 86' ( Гилавоги Жошуа ( 86') • Брекало Йосип 74' ( Виктор Жоао II ( 74') • Вегхорст Ваут
Запасные: Руссийон Жером • Зирслебен Тим • Гинчек Даниэль • Бялек Бартош • Перван Павао • Филипп Максимилиан
20 марта. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".
Протокол игры
|(1:0) Андре Силва 3'
|7' Крузе Макс (1:1)
|(2:1) Андрих Роберт 35'
|(3:1) Костич Филип 39'
|(4:1) Андре Силва 41'
|45' Крузе Макс (4:2)
|(5:2) Чендлер Тимоти 90'
Трапп Кевин • Ильзанкер Штефан • Хасебе Макото • 72'Н'Дика Эван • Баркок Аймен 78' ( Ахе Рагнар ( 78') • Роде Себастьян • Соу Джибриль • Костич Филип • Камада Даити 90' ( Хрустиц Айдин ( 90') • Андре Силва 77' ( Цубер Стивен ( 77') • Йович Лука 77' ( Чендлер Тимоти ( 77')
Запасные: Шуберт Маркус • Виллемс Джетро • Бёрднер Элиас
Луте Андреас • Фридрих Марвин • Кнохе Робин • Шлоттербек Нико • Триммель Кристофер • Прёмель Гриша 71' ( Гризбек Себастьян ( 71') • Андрих Роберт • 90'Ингвартсен Маркус 61' ( Эндо Кейта ( 61') • Рюэрсон Юлиан 83' ( Бюльтер Мариус ( 83') • Похьянпало Йоэль 61' ( Тойхерт Седрик ( 61' ) • 87'Крузе Макс
Запасные: Гентнер Кристиан • Кариус Лорис • Хюбнер Флориан • Муса Петар • Даяку Леон
20 марта. Стадион "Deutsche Bank Park".
Протокол игры
|Кёльн
|2:2
|Боруссия Д
|3' Холанн Эрлинг (0:1)
|(1:1) Дуда Ондрей 35'
|(2:1) Якобс Исмаил 65'
|90' Холанн Эрлинг (2:2)
Хорн Тимо • Эхизибуэ Кингсли 82' ( Реджбекай Элвис ( 82') • Мере Хорхе • Кцихос Рафаэль • Каттербах Ноа • Вольф Мариус 87' ( Тилманн Ян ( 87') • Хектор Йонас 82' ( Шмиц Бенно ( 82') • Скири Эйе • Дрекслер Доминик • Якобс Исмаил • 90'Дуда Ондрей 90' ( Эзкан Салих ( 90')
Запасные: Обуз Марвин • Деннис Эммануэль • Честич Сава-Арангел • Мейер Максимилиан • Цилер Рон-Роберт
Хитц Mapвин • Мёнье Тома 81' ( Кнауфф Ансгар ( 81') • Джан Эмре • Хуммельс Матс • Шульц Нико • Беллингхем Джуд • 34'Дауд Махмуд 89' ( Аканджи Мануэль ( 89') • Брандт Юлиан 46' ( Мукоко Юссуфа ( 46') • Джованни Рейна 66' ( Рейньер Жезус ( 66') • Холанн Эрлинг • Азар Торган
Запасные: Бюрки Роман • Пасслак Феликс • Тобиас Рашль • Пищек Лукаш • Делани Томас
20 марта. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд, Вольфсбург, Штуттгарт, Айнтрахт Франкфурт