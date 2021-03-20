Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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«Бавария» разгромила «Штуттгарт», проведя почти весь матч в меньшинстве. Результаты тура

20 Марта 2021, 19:26,

«Бавария» провела уникальный матч, принимая «Штуттгарт» в 26-м туре Бундеслиги. Мюнхенцы остались в меньшинстве на 13-й минуте после удаления Альфонсо Дэвиса, но за полтайма устроили сопернику форменный разгром, забив четыре безответных гола. Роберт Левандовски оформил хет-трик, а его команда победила со счетом 4:0.

Важные победы одержали «Вольфсбург» и «Айнтрахт», обыгравшие соответственно «Вердер» (2:1) и «Унион» (5:2). «Боруссия» Дортмунд ушла от поражения в матче с «Кёльном» - 2:2.

Протокол игры  
Бавария 4:0 Штуттгарт
(1:0) Левандовски Роберт 18'    
(2:0) Гнабри Серж 22'    
(3:0) Левандовски Роберт 23'    
(4:0) Левандовски Роберт 39'    
Нойер Мануэль Павар Бенджамин Боатенг Жером   37' Зюле Никлас Альфонсо Дэвис   13' Горетцка Леон Алаба Давид Сане Лерой   83' (Мусиала Джамал (   83') Мюллер Томас   83' (Мартинес Хави (   83') Гнабри Серж   60' (Коман Кингсли (   60') Левандовски Роберт   70' (Чупо-Мотинг Эрик (   70')
Запасные: Рока Марк Нюбель Александр Данташ Тьягу Эрнандес Люка Сарр Буна
Кобель Грегор Мавропанос Константинос Антон Вальдемар Кемпф Марк-Оливер   86' Эндо Ватару   77' (Дидави Даниэль (   77') Вамангитука Силла   35' (Климович Матео (   35') Кастро Гонсало   61'   77' (Каразор Атакан (   77') Ахамада Науиру   46' (Гонсалес Николас (   46') Соса Борна   46' (Фёрстер Филипп (   46') Калайджич Саша Кулибали Тангуй
Запасные: Штенцель Паскаль Массимо Роберто Клемент Филипп Бредлов Фабиан
20 марта. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).
Протокол игры  
Вердер 1:2 Вольфсбург
    9' Сарджент Джош (0:1)
    42' Вегхорст Ваут (0:2)
(1:2) Мёхвальд Кевин 45'    
Павленка Иржи Велькович Милош   88' (Агу Феликс (   88') Топрак Омер Фридль Марко Гебреселассие Теодор Эггештайн Максимилиан Мёхвальд Кевин   82' (Юя Осако (   82') Шмид Романо   58' (Биттенкорт Леонардо (   58') Аугустинссон Людвиг Сарджент Джош   57'   58' (Фуллкруг Никлас (   58'   90') Рашица Милот   82' (Зельке Дейви (   82')
Запасные: Гросс Кристиан Мойсандер Никлас Дос Сантос Хеслер Эдуардо Мбом Жан-Мануэль
Кастельс Коэн Мбабу Кевин Лакруа Максанс Брукс Джон Герардт Янник Шлагер Ксавер   81' Арнольд Максимилиан Баку Ридле Мехмеди Адмир   86' (Гилавоги Жошуа (   86') Брекало Йосип   74' (Виктор Жоао II (   74') Вегхорст Ваут
Запасные: Руссийон Жером Зирслебен Тим Гинчек Даниэль Бялек Бартош Перван Павао Филипп Максимилиан
20 марта. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".
Протокол игры  
Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин
(1:0) Андре Силва 3'    
    7' Крузе Макс (1:1)
(2:1) Андрих Роберт 35'    
(3:1) Костич Филип 39'    
(4:1) Андре Силва 41'    
    45' Крузе Макс (4:2)
(5:2) Чендлер Тимоти 90'    
Трапп Кевин Ильзанкер Штефан Хасебе Макото   72' Н'Дика Эван Баркок Аймен   78' (Ахе Рагнар (   78') Роде Себастьян Соу Джибриль Костич Филип Камада Даити   90' (Хрустиц Айдин (   90') Андре Силва   77' (Цубер Стивен (   77') Йович Лука   77' (Чендлер Тимоти (   77')
Запасные: Шуберт Маркус Виллемс Джетро Бёрднер Элиас
Луте Андреас Фридрих Марвин Кнохе Робин Шлоттербек Нико Триммель Кристофер Прёмель Гриша   71' (Гризбек Себастьян (   71') Андрих Роберт   90' Ингвартсен Маркус   61' (Эндо Кейта (   61') Рюэрсон Юлиан   83' (Бюльтер Мариус (   83') Похьянпало Йоэль   61' (Тойхерт Седрик (   61'   87') Крузе Макс
Запасные: Гентнер Кристиан Кариус Лорис Хюбнер Флориан Муса Петар Даяку Леон
20 марта. Стадион "Deutsche Bank Park".
Протокол игры  
Кёльн 2:2 Боруссия Д
    3' Холанн Эрлинг (0:1)
(1:1) Дуда Ондрей 35'    
(2:1) Якобс Исмаил 65'    
    90' Холанн Эрлинг (2:2)
Хорн Тимо Эхизибуэ Кингсли   82' (Реджбекай Элвис (   82') Мере Хорхе Кцихос Рафаэль Каттербах Ноа Вольф Мариус   87' (Тилманн Ян (   87') Хектор Йонас   82' (Шмиц Бенно (   82') Скири Эйе Дрекслер Доминик Якобс Исмаил   90' Дуда Ондрей   90' (Эзкан Салих (   90')
Запасные: Обуз Марвин Деннис Эммануэль Честич Сава-Арангел Мейер Максимилиан Цилер Рон-Роберт
Хитц Mapвин Мёнье Тома   81' (Кнауфф Ансгар (   81') Джан Эмре Хуммельс Матс Шульц Нико Беллингхем Джуд   34' Дауд Махмуд   89' (Аканджи Мануэль (   89') Брандт Юлиан   46' (Мукоко Юссуфа (   46') Джованни Рейна   66' (Рейньер Жезус (   66') Холанн Эрлинг Азар Торган
Запасные: Бюрки Роман Пасслак Феликс Тобиас Рашль Пищек Лукаш Делани Томас
20 марта. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд, Вольфсбург, Штуттгарт, Айнтрахт Франкфурт
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