«Бавария» разгромила «Штуттгарт», проведя почти весь матч в меньшинстве. Результаты тура

«Бавария» провела уникальный матч, принимая «Штуттгарт» в 26-м туре Бундеслиги. Мюнхенцы остались в меньшинстве на 13-й минуте после удаления Альфонсо Дэвиса, но за полтайма устроили сопернику форменный разгром, забив четыре безответных гола. Роберт Левандовски оформил хет-трик, а его команда победила со счетом 4:0.

Важные победы одержали «Вольфсбург» и «Айнтрахт», обыгравшие соответственно «Вердер» (2:1) и «Унион» (5:2). «Боруссия» Дортмунд ушла от поражения в матче с «Кёльном» - 2:2.