​Левандовски побил свой рекорд результативности в Бундеслиге

Раннее удаление Альфонсо Дэвиса не мешает «Баварии» разрывать «Штуттгарт» в календарном поединке немецкого чемпионата. В первом тайме команда Ханса-Дитера Флика организовала четыре забитых гола. Три из них оформил польский форвард Роберт Левандовски.

Теперь Левандовски имеет на своём счету 35 забитых голов в этом сезоне Бундеслиги. Это личный бомбардирский рекорд форварда. Ранее лучшим его результатом были 34 гола в чемпионате Германии сезона 2019/2020.

Следить за вторым таймом матча между «Баварией» и «Штуттгартом» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.