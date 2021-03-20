Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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​Левандовски побил свой рекорд результативности в Бундеслиге

20 Марта 2021, 18:36,

Раннее удаление Альфонсо Дэвиса не мешает «Баварии» разрывать «Штуттгарт» в календарном поединке немецкого чемпионата. В первом тайме команда Ханса-Дитера Флика организовала четыре забитых гола. Три из них оформил польский форвард Роберт Левандовски.

Теперь Левандовски имеет на своём счету 35 забитых голов в этом сезоне Бундеслиги. Это личный бомбардирский рекорд форварда. Ранее лучшим его результатом были 34 гола в чемпионате Германии сезона 2019/2020.

Следить за вторым таймом матча между «Баварией» и «Штуттгартом» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Роберт Левандовски
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Комментарии (2)
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1
Misha_diablo_football
20 Марта 2021, 18:53

Подайте ему золотую бутсу и в придачу заслуженный ЗМ!!!...

1
NOBODY
20 Марта 2021, 19:35

можно даже две!!!

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