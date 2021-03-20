​Левандовски побил свой рекорд результативности в Бундеслиге

|
20 Марта 2021, 18:36,
|
|
Раннее удаление Альфонсо Дэвиса не мешает «Баварии» разрывать «Штуттгарт» в календарном поединке немецкого чемпионата. В первом тайме команда Ханса-Дитера Флика организовала четыре забитых гола. Три из них оформил польский форвард Роберт Левандовски.
Теперь Левандовски имеет на своём счету 35 забитых голов в этом сезоне Бундеслиги. Это личный бомбардирский рекорд форварда. Ранее лучшим его результатом были 34 гола в чемпионате Германии сезона 2019/2020.
Следить за вторым таймом матча между «Баварией» и «Штуттгартом» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Бавария, Роберт Левандовски
Подайте ему золотую бутсу и в придачу заслуженный ЗМ!!!...
можно даже две!!!