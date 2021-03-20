​Алаба получит от «Реала» 20 млн евро за подписание контракта

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20 Марта 2021, 18:10,
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Давид Алаба летом обретёт статус свободного агента. Не так давно австриец дал пресс-конференцию, на которой сообщил о желании покинуть «Баварию» летом и принять новый вызов. Ожидается, что Алаба станет футболистом «Реала».
Испанский ABC сообщает об условиях, на которых Алаба, вероятно, перейдёт в «Реал». Так, мадридский клуб выплатит футболисту подписной бонус в размере двадцати миллионов евро. Давид поставит подпись под трудовым соглашением сроком на четыре года. Он будет зарабатывать десять миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне Давид Алаба провёл за «Баварию» тридцать четыре матча, забил два гола и отдал три голевых паса.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Бавария, Давид Алаба, Трансферы футбола - лето 2021
Будет доить Реал аля Бейл, не спорю хороший игрок но в экономическом плане не далеко ушел от Игорька из Питера....