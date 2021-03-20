​Алаба получит от «Реала» 20 млн евро за подписание контракта

Давид Алаба летом обретёт статус свободного агента. Не так давно австриец дал пресс-конференцию, на которой сообщил о желании покинуть «Баварию» летом и принять новый вызов. Ожидается, что Алаба станет футболистом «Реала».

Испанский ABC сообщает об условиях, на которых Алаба, вероятно, перейдёт в «Реал». Так, мадридский клуб выплатит футболисту подписной бонус в размере двадцати миллионов евро. Давид поставит подпись под трудовым соглашением сроком на четыре года. Он будет зарабатывать десять миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Давид Алаба провёл за «Баварию» тридцать четыре матча, забил два гола и отдал три голевых паса.