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​Рангник отказался стать спортивным директором «Шальке»

20 Марта 2021, 18:05,

Ральф Рангник отказался от предложения занять должность спортивного директора «Шальке».

Клуб, как известно, испытывает серьёзные трудности. На текущий момент «Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав в двадцати пяти сыгранных турах всего лишь десять очков.

«Я хотел бы участвовать в этом проекте. Но, к сожалению, из-за множества непредвиденных обстоятельств в клубе в настоящее время я не вижу себя на этой должности», - приводит слова Рангника журналист немецкого Sky Sport Макс Билефельд на своей страничке в Twitter.

Ранее Ральф Рангник говорил, что готов стать следующим тренером сборной Германии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Шальке 04, Ральф Рангник
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