«Боруссия» готова продать Брандта

Полузащитник Юлиан Брандт покинет дортмундскую «Боруссию» в летнее трансферное окно, об этом информирует портал Goal.com.

Согласно данным источника, руководство немецкого клуба готово продать футболиста, если за него заплатят порядка 25 миллионов евро. Ранее об интересе к хавбеку заявлял лондонский «Арсенал».

Юлиан перешел в «Боруссию» из леверкузенского «Байера» в 2019-м году. Стороны подписали долгосрочное соглашение, которое рассчитано до 2024-го года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Брандт провел 24 поединка, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.