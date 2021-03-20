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«Боруссия» готова продать Брандта

20 Марта 2021, 16:22,

Полузащитник Юлиан Брандт покинет дортмундскую «Боруссию» в летнее трансферное окно, об этом информирует портал Goal.com.

Согласно данным источника, руководство немецкого клуба готово продать футболиста, если за него заплатят порядка 25 миллионов евро. Ранее об интересе к хавбеку заявлял лондонский «Арсенал».

Юлиан перешел в «Боруссию» из леверкузенского «Байера» в 2019-м году. Стороны подписали долгосрочное соглашение, которое рассчитано до 2024-го года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Брандт провел 24 поединка, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Боруссия Дортмунд, Юлиан Брандт
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