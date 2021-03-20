Топ-клуб Серии А поборется за Нагельсманна

Немецкий специалист Юлиан Нагельсманн, ныне работающий в «РБ Лейпциге», пользуется большим спросом среди европейских клубов.

Как сообщает La Repubblica, заинтересованность в сотрудничестве с тренером проявляет «Рома», подыскивающая замену португальцу Паулу Фонсеке.

Ранее сообщалось об интересе к Нагельсманну со стороны мюнхенской «Баварии» и каталонской «Барселоны». Контракт наставника с «РБ Лейпцигом» рассчитан до середины 2023-го года.

«Быки» занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей «Баварии» на одно очко.