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Топ-клуб Серии А поборется за Нагельсманна

20 Марта 2021, 15:29,

Немецкий специалист Юлиан Нагельсманн, ныне работающий в «РБ Лейпциге», пользуется большим спросом среди европейских клубов.

Как сообщает La Repubblica, заинтересованность в сотрудничестве с тренером проявляет «Рома», подыскивающая замену португальцу Паулу Фонсеке.

Ранее сообщалось об интересе к Нагельсманну со стороны мюнхенской «Баварии» и каталонской «Барселоны». Контракт наставника с «РБ Лейпцигом» рассчитан до середины 2023-го года.

«Быки» занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей «Баварии» на одно очко.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Юлиан Нагельсманн
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Комментарии (1)
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overkill666
20 Марта 2021, 16:53

чем им Фонсека не нравится? нормальный тренер, Рома неплохо играет, пусть и буксуют периодически. однако, вполне могут за ЛЕ побороться.

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