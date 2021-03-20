Холанн назвал приоритетный вариант продолжения карьеры

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20 Марта 2021, 14:44,
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Норвежский бомбардир Эрлинг Холанн, правами на которого владеет дортмундская «Боруссия», определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Как сообщает газета Marca, 20-летний нападающий хочет перейти в мадридский «Реал».
Ранее СМИ сообщали, что в услугах Холанна, кроме «королевского» клуба, заинтересованы каталонская «Барселона», мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне чемпионата Германии Эрлинг провел 20 поединков, отметившись 19 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его контракт со «шмелями» рассчитан до лета 2024-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Эрлинг Холанн
То, что свин будет пихать его в Испанию...было понятно давно...в Германии и в Англии бабло шибко не отмоешь...только, интересно, откуда Реал или Барса возьмут 150 лямов, которые зарядили "шмели"?
парень, не губи карьеру...
Очередной РВН или Левандовски...
Что значит рвн?
руд ван нистерлой