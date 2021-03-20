Холанн назвал приоритетный вариант продолжения карьеры

Норвежский бомбардир Эрлинг Холанн, правами на которого владеет дортмундская «Боруссия», определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Как сообщает газета Marca, 20-летний нападающий хочет перейти в мадридский «Реал».

Ранее СМИ сообщали, что в услугах Холанна, кроме «королевского» клуба, заинтересованы каталонская «Барселона», мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Эрлинг провел 20 поединков, отметившись 19 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его контракт со «шмелями» рассчитан до лета 2024-го года.