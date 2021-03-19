Новая домашняя форма «Баварии»

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19 Марта 2021, 12:29,
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В интернете появилась фотография новой домашней формы мюнхенской «Баварии» на следующий сезон. Снимок опубликовал портал Footyheadlines.
Обновленный комплект экипировки немецкого гранда выполнен в традиционной расцветке. Техническим партнером мюнхенского коллектива является компания Adidas.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии «Бавария» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.
В Лиге чемпионов подопечные Ханса-Дитера Флика уверенно вышли в 1/4 финала. Соперник мюнхенцев по четвертьфиналу определится на сегодняшней жеребьевке в Ньоне.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария