Воспитанник «ПСЖ» перешёл в дортмундскую «Боруссию»

17-летний защитник Сумаил Кулибали, который является воспитанником академии «ПСЖ», продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.

Новым местом работы 17-летнего футболиста стала дортмундская «Боруссия», об этом рапортует пресс-служба клуба. В настоящий момент Кулибали находится в лазарете из-за повреждения колена. Игрок присоединится к «шмелям» по окончании сезона-2020/2021.

«Хочу поблагодарить «ПСЖ» за все. Этот трансфер - хороший шаг в моей карьере. С нетерпением жду дебюта за «Боруссию», - прокомментировал сделку Сумаил.

На взрослом уровне защитник еще не выступал, однако в последние месяцы проводил тренировки с первой командой «ПСЖ».