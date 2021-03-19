Воспитанник «ПСЖ» перешёл в дортмундскую «Боруссию»

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19 Марта 2021, 12:12,
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17-летний защитник Сумаил Кулибали, который является воспитанником академии «ПСЖ», продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.
Новым местом работы 17-летнего футболиста стала дортмундская «Боруссия», об этом рапортует пресс-служба клуба. В настоящий момент Кулибали находится в лазарете из-за повреждения колена. Игрок присоединится к «шмелям» по окончании сезона-2020/2021.
«Хочу поблагодарить «ПСЖ» за все. Этот трансфер - хороший шаг в моей карьере. С нетерпением жду дебюта за «Боруссию», - прокомментировал сделку Сумаил.
На взрослом уровне защитник еще не выступал, однако в последние месяцы проводил тренировки с первой командой «ПСЖ».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - лето 2021, Сумаил Кулибали