​Клопп назвал лучшего игрока, которого он тренировал

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп выделил одного лучшего футболиста из тех, которых он тренировал.

«Лучший игрок, с которым я работал? Это Роберт Левандовски. Было бы несправедливо, если бы я назвал какого-то другого футболиста.

То, как Левандовски реализовывал свой потенциал, то, как он сделал себя таким футболистом, которого мы видим сегодня, - это невероятно», - рассказал Клопп в интервью Sport Bild.

Напомним, Юрген Клопп работал с Робертом Левандовски в дортмундской «Боруссии». С 2014 года польский форвард защищает цвета «Баварии».

В сезоне 2020/2021 Роберт Левандовски забил тридцать восемь голов и отдал восемь голевых передач в тридцати четырёх матчах.