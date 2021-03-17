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​Клопп назвал лучшего игрока, которого он тренировал

17 Марта 2021, 17:47,

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп выделил одного лучшего футболиста из тех, которых он тренировал.

«Лучший игрок, с которым я работал? Это Роберт Левандовски. Было бы несправедливо, если бы я назвал какого-то другого футболиста.

То, как Левандовски реализовывал свой потенциал, то, как он сделал себя таким футболистом, которого мы видим сегодня, - это невероятно», - рассказал Клопп в интервью Sport Bild.

Напомним, Юрген Клопп работал с Робертом Левандовски в дортмундской «Боруссии». С 2014 года польский форвард защищает цвета «Баварии».

В сезоне 2020/2021 Роберт Левандовски забил тридцать восемь голов и отдал восемь голевых передач в тридцати четырёх матчах.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Бавария, Боруссия Дортмунд, Юрген Клопп, Роберт Левандовски
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