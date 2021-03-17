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«Ювентус» нашёл замену Роналду

17 Марта 2021, 08:18,

Норвежский нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн находится в сфере интересов туринского «Ювентуса». Как информирует журналист Альфредо Педулла, руководство «старой синьоры» рассматривает 20-летнего форварда в качестве замены Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что 36-летний португальский футболист может покинуть итальянский гранд в летнее трансферное окно. Руководство клуба хочет продать Криштиану из-за высокой заработной платы.

В борьбе за Холанна «Ювентус» столкнется с конкуренцией со стороны «Барселоны», «Реала», «Челси» и многих других европейских топ-клубов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Эрлинг Холанн, Трансферы футбола - лето 2021
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