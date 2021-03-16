Каррагер сделал выбор между Холанном и Мбаппе

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер провел параллель между нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном и форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«На днях посмотрел хайлайты с этими двумя игроками. Раньше я всегда отдавал предпочтение Мбаппе, однако в Холанне есть что-то необычное. Эрлинг выглядит по-хорошему сумасшедшим. Складывается впечатление, что его ничто не волнует. Если выбирать сейчас, то я бы отдал предпочтение норвежцу», - передает слова Каррагера Daily Mail.

Ранее СМИ сообщали, что в трансфере Холанна заинтересованы «Барселона», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и другие европейские топ-клубы.