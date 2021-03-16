Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Каррагер сделал выбор между Холанном и Мбаппе

16 Марта 2021, 10:58,

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер провел параллель между нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном и форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«На днях посмотрел хайлайты с этими двумя игроками. Раньше я всегда отдавал предпочтение Мбаппе, однако в Холанне есть что-то необычное. Эрлинг выглядит по-хорошему сумасшедшим. Складывается впечатление, что его ничто не волнует. Если выбирать сейчас, то я бы отдал предпочтение норвежцу», - передает слова Каррагера Daily Mail.

Ранее СМИ сообщали, что в трансфере Холанна заинтересованы «Барселона», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и другие европейские топ-клубы.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Килиан Мбаппе, Джейми Каррагер, Эрлинг Холанн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола