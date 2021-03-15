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​Коман приехал на тренировку «Баварии» на Mercedes – ему грозит штраф

15 Марта 2021, 18:49,

Вингер «Баварии» Кингсли Коман рискует получить штраф в размере пятидесяти тысяч евро. В воскресенье футболист приехал на тренировку команды не на служебном автомобиле, а на своём личном Mercedes AMG. Авто не пропустили на подземную парковку клуба, сообщает на своих страницах Bild.

Футболисты «Баварии» должны приезжать на клубные мероприятия, будь то тренировки или встречи, исключительно на автомобилях Audi или VW Group.

В сезоне 2020/2021 Кингсли Коман провёл за «Баварию» двадцать восемь матчей в различных соревнованиях. В них футболист записал на свой счёт шесть голов и тринадцать результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Кингсли Коман
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Комментарии (1)
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1
Alex1972
15 Марта 2021, 18:57

Нам бы их проблемы.... Хех...

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