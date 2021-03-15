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«Бавария» нацелилась на полузащитника «Реала»

15 Марта 2021, 10:41,

22-летний уругвайский хавбек Федерико Вальверде, выступающий за мадридский «Реал», может продолжить карьеру в топ-клубе немецкой Бундеслиги.

Как сообщает газета Marca, заинтересованность в услугах полузащитника проявляет мюнхенская «Бавария». Руководство чемпиона Германии хотело бы усилить состав команды этим игроком, однако «королевский» клуб пока не планирует расставаться с ним.

Вальверде защищает цвета мадридского коллектива с 2016-го года. В текущем розыгрыше чемпионата Испании Федерико принял участие в 18 поединках, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Федерико Вальверде
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