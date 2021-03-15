«Бавария» нацелилась на полузащитника «Реала»

22-летний уругвайский хавбек Федерико Вальверде, выступающий за мадридский «Реал», может продолжить карьеру в топ-клубе немецкой Бундеслиги.

Как сообщает газета Marca, заинтересованность в услугах полузащитника проявляет мюнхенская «Бавария». Руководство чемпиона Германии хотело бы усилить состав команды этим игроком, однако «королевский» клуб пока не планирует расставаться с ним.

Вальверде защищает цвета мадридского коллектива с 2016-го года. В текущем розыгрыше чемпионата Испании Федерико принял участие в 18 поединках, забил три гола и сделал одну результативную передачу.