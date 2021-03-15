Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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«Боруссия» назвала стоимость Холанна

15 Марта 2021, 09:36,

Руководство дортмундской «Боруссии» начинает готовиться к уходу норвежского бомбардира Эрлинга Холанна в летнее трансферное окно.

Как информирует Bild, немецкий топ-клуб определился с суммой, которую планирует выручить с продажи 20-летнего нападающего. Грядущим летом «шмели» будут требовать за трансфер своего лидера 150 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что в борьбе за Эрлинга сойдутся мадридский «Реал», каталонская «Барселона», лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Бундеслиги норвежец сыграл 20 матчей, забил 19 голов и отдал 4 ассиста. Его контракт с «Боруссией» рассчитан до 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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0
FORZAYOU
15 Марта 2021, 10:36

Бавария возьмет. Как обычно. На смену пшечному бревну. Расходимся)

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ингерман
15 Марта 2021, 10:10

ай там походу опечаточка закралась форте-маэстро.. не манюня а манчестер-сила! )))

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