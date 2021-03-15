«Боруссия» назвала стоимость Холанна

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15 Марта 2021, 09:36,
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Руководство дортмундской «Боруссии» начинает готовиться к уходу норвежского бомбардира Эрлинга Холанна в летнее трансферное окно.
Как информирует Bild, немецкий топ-клуб определился с суммой, которую планирует выручить с продажи 20-летнего нападающего. Грядущим летом «шмели» будут требовать за трансфер своего лидера 150 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщали, что в борьбе за Эрлинга сойдутся мадридский «Реал», каталонская «Барселона», лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне Бундеслиги норвежец сыграл 20 матчей, забил 19 голов и отдал 4 ассиста. Его контракт с «Боруссией» рассчитан до 2022-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Трансферы футбола - лето 2021
Бавария возьмет. Как обычно. На смену пшечному бревну. Расходимся)
ай там походу опечаточка закралась форте-маэстро.. не манюня а манчестер-сила! )))