«Боруссия» назвала стоимость Холанна

Руководство дортмундской «Боруссии» начинает готовиться к уходу норвежского бомбардира Эрлинга Холанна в летнее трансферное окно.

Как информирует Bild, немецкий топ-клуб определился с суммой, которую планирует выручить с продажи 20-летнего нападающего. Грядущим летом «шмели» будут требовать за трансфер своего лидера 150 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что в борьбе за Эрлинга сойдутся мадридский «Реал», каталонская «Барселона», лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Бундеслиги норвежец сыграл 20 матчей, забил 19 голов и отдал 4 ассиста. Его контракт с «Боруссией» рассчитан до 2022-го года.