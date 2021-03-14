​Сауль хочет уйти из «Атлетико», у игрока есть предложение от «Баварии»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес принял решение покинуть клуб. Об этом на своих страницах сообщает AS. По данным источника, двадцатишестилетний футболист решил сменить остановку, потеряв статус «неприкасаемого» в мадридской команде.

Отмечается, что Сауль имеет предложение от мюнхенской «Баварии». «Атлетико» будет готов продать Сауля за 35-50 миллионов евро, хотя в его контракте, действующем до конца июня 2026 года, прописана сумма выкупа в размере 150 миллионов евро.

В 29 матчах нынешнего сезона во всех соревнованиях Сауль записал на свой счёт два гола.