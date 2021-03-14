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​Сауль хочет уйти из «Атлетико», у игрока есть предложение от «Баварии»

14 Марта 2021, 13:45,

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес принял решение покинуть клуб. Об этом на своих страницах сообщает AS. По данным источника, двадцатишестилетний футболист решил сменить остановку, потеряв статус «неприкасаемого» в мадридской команде.

Отмечается, что Сауль имеет предложение от мюнхенской «Баварии». «Атлетико» будет готов продать Сауля за 35-50 миллионов евро, хотя в его контракте, действующем до конца июня 2026 года, прописана сумма выкупа в размере 150 миллионов евро.

В 29 матчах нынешнего сезона во всех соревнованиях Сауль записал на свой счёт два гола.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Сауль Ньигес
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Комментарии (2)
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Super fanat
14 Марта 2021, 13:53

Что так? Хочет чемпионства без напряга, а не как у Атлетико? Понять игрока можно, Бавария сейчас собирает лучших игроков мира и постатуснее Атлетико будет. Хотя и в нахождении в Атлетико я ничего плохого не вижу от слов "совсем". Крепкая команда со своей игрой и известным тренером.

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Zenituwka
14 Марта 2021, 14:54

Смена обстановки, в Атлетико уже всего добился. Почему бы и нет?

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