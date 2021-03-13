Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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​Левандовски стал вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги, выше только Герд Мюллер

13 Марта 2021, 20:01,

В субботу «Бавария» обыграла на выезде «Вердер» с результатом 3:1. Один из голов мюнхенской команды на свой счёт записал Роберт Левандовски.

С 268 голами Левандовски теперь делит второе место в рейтинге бомбардиров Бундеслиги с Клаусом Фишером. Чтобы забить столько, Левандовски понадобилось 346 матчей, а Фишеру – 535, судя по данным на сайте transfermarkt.

На вершине рейтинга расположился известнейший в прошлом немецкий футболист Герд Мюллер. В рамках Бундеслиги он забил 365 голов в 427 играх за «Баварию». Чтобы догнать Мюллера, Левандовски нужно забить ещё 97 раз.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Роберт Левандовски, Герд Мюллер
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