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«Бавария» спокойно одолела «Вердер», по 3 очка у «Вольфсбурга», «Майнца» и «Униона»

13 Марта 2021, 19:34,

В субботу завершились некоторые матчи 25-го тура чемпионата Германии. «Бавария» привычно разобралась с «Вердером» (3:1). Голы на счету Леона Горетцки, Сержа Гнабри и Роберта Левандовски. Мюнхенцы увеличили отрыв от второго места до пяти очков. Также победы достались «Вольфсбургу», «Майнцу» и «Униону».

Протокол игры  
Вердер 1:3 Бавария
    22' Горетцка Леон (0:1)
    35' Гнабри Серж (0:2)
    67' Левандовски Роберт (0:3)
(1:3) Фуллкруг Никлас 86'    
Павленка Иржи Гросс Кристиан Топрак Омер Мойсандер Никлас Гебреселассие Теодор   63' (Биттенкорт Леонардо (   63') Эггештайн Максимилиан   63' (Агу Феликс (   63') Мёхвальд Кевин   76' (Велькович Милош (   76') Аугустинссон Людвиг   89' (Eren Dinkci (   89') Шмид Романо   63' (Фуллкруг Никлас (   63') Рашица Милот Сарджент Джош   70'
Запасные: Юя Осако Дос Сантос Хеслер Эдуардо Зельке Дейви Мбом Жан-Мануэль
Нойер Мануэль Павар Бенджамин Боатенг Жером Эрнандес Люка Альфонсо Дэвис   84' (Сарр Буна (   84') Киммих Йозуа   79' (Сане Лерой (   79') Горетцка Леон Гнабри Серж   79' (Мусиала Джамал (   79') Мюллер Томас Коман Кингсли   79' (Чупо-Мотинг Эрик (   79') Левандовски Роберт   79' (Рока Марк (   79')
Запасные: Мартинес Хави Нюбель Александр Данташ Тьягу Зюле Никлас
13 марта. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".
Протокол игры  
Вольфсбург 5:0 Шальке 04
(1:0) Мустафи Шкодран 32'    
(2:0) Вегхорст Ваут 51'    
(3:0) Баку Ридле 58'    
(4:0) Брекало Йосип 64'    
(5:0) Филипп Максимилиан 79'    
Кастельс Коэн Мбабу Кевин Понграчич Марин Брукс Джон Баку Ридле   72' (Виктор Жоао II (   72') Гилавоги Жошуа Арнольд Максимилиан   72' (Филипп Максимилиан (   72') Брекало Йосип   80' (Гинчек Даниэль (   80') Мехмеди Адмир   72' (Руссийон Жером (   72') Герардт Янник Вегхорст Ваут   84' (Бялек Бартош (   84')
Запасные: Зирслебен Тим Брума Джеффри Перван Павао
Рённов Фредерик Беккер Тимо Мустафи Шкодран Тиау Малик Виллиам Фуртадо   55' Сердар Суат Колашинац Сеад Чалханоглу Керим   72' (Ощипка Бастиан (   72') Шёпф Алессандро   63' (Стамбули Бенжамен (   63') Раман Бенито   72' (Хопп Мэттью (   72') Арит Амин
Запасные: Мерджан Левент Лангер Михаэль Боздоган Джан Мендиль Хамза
13 марта. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).


 

Протокол игры  
Майнц 1:0 Фрайбург
(1:0) Кайсон Робин 84'    
Центнер Робин Юсте Йерри Бель Штефан   69'   72' (Хак Александер (   72') Ньякат Мусса Да Коста Данни   83' (Брозински Даниэль (   83') Баррейро Леандро   72' (Кайсон Робин (   72') Кор Доминик Мвене Филипп Бутьюс Жан-Поль Буркардт Джонатан   72' (Штёгер Кевин (   72') Сцалай Адам   58' (Глацель Роберт (   58')
Запасные: Фернандес Эдимилсон Дамен Финн Озтунали Левин Малонг Кунде
Мюллер Флориан Линхарт Филипп Шлоттербек Кевен   33' Хайнц Доминик Шмид Жонатан   90' Хёфлер Николас   21' Гюнтер Кристиан Хёлер Лукас   81' (Сантамария Батист (   81') Грифо Винченцо   81' (Квон Чхан Хун (   81') Шаллаи Роланд   72' (Демирович Эрмедин (   72') Чон У-Ён   81' (Петерсен Нильс (   81')
Запасные: Гульде Мануэль Кюблер Лукас Уфофф Бенджамин Хаберер Яник Тиль Гус
13 марта. Стадион "Опель-Арена" (Майнц).
Протокол игры  
Унион Берлин 2:1 Кёльн
    45' Дуда Ондрей (0:1)
(1:1) Крузе Макс 48'    
(2:1) Триммель Кристофер 67'    
Луте Андреас Триммель Кристофер Фридрих Марвин Кнохе Робин Шлоттербек Нико Рюэрсон Юлиан   88' (Бюльтер Мариус (   88') Прёмель Гриша   73' (Гентнер Кристиан (   73') Андрих Роберт   87' Эндо Кейта   61' (Ингвартсен Маркус (   61') Муса Петар   32'   73' (Похьянпало Йоэль (   73') Крузе Макс   89' (Гризбек Себастьян (   89')
Запасные: Кариус Лорис Гогия Акакий Тойхерт Седрик Даяку Леон
Хорн Тимо Вольф Мариус   81' (Лимниос Димитрис (   81') Мере Хорхе Хорн Яннес   11'   12' (Кцихос Рафаэль (   12') Каттербах Ноа Мейер Максимилиан Скири Эйе   85' Хектор Йонас   64' (Якобс Исмаил (   64') Эзкан Салих   81'   81' (Деннис Эммануэль (   81') Дуда Ондрей Реджбекай Элвис   81' (Эхизибуэ Кингсли (   81')
Запасные: Тилманн Ян Дрекслер Доминик Честич Сава-Арангел Цилер Рон-Роберт
13 марта. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Вольфсбург, Вердер
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