«Бавария» спокойно одолела «Вердер», по 3 очка у «Вольфсбурга», «Майнца» и «Униона»

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13 Марта 2021, 19:34,
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В субботу завершились некоторые матчи 25-го тура чемпионата Германии. «Бавария» привычно разобралась с «Вердером» (3:1). Голы на счету Леона Горетцки, Сержа Гнабри и Роберта Левандовски. Мюнхенцы увеличили отрыв от второго места до пяти очков. Также победы достались «Вольфсбургу», «Майнцу» и «Униону».
Протокол игры
|22' Горетцка Леон (0:1)
|35' Гнабри Серж (0:2)
|67' Левандовски Роберт (0:3)
|(1:3) Фуллкруг Никлас 86'
Павленка Иржи • Гросс Кристиан • Топрак Омер • Мойсандер Никлас • Гебреселассие Теодор 63' ( Биттенкорт Леонардо ( 63') • Эггештайн Максимилиан 63' ( Агу Феликс ( 63') • Мёхвальд Кевин 76' ( Велькович Милош ( 76') • Аугустинссон Людвиг 89' ( Eren Dinkci ( 89') • Шмид Романо 63' ( Фуллкруг Никлас ( 63') • Рашица Милот • Сарджент Джош 70'
Запасные: Юя Осако • Дос Сантос Хеслер Эдуардо • Зельке Дейви • Мбом Жан-Мануэль
Нойер Мануэль • Павар Бенджамин • Боатенг Жером • Эрнандес Люка • Альфонсо Дэвис 84' ( Сарр Буна ( 84') • Киммих Йозуа 79' ( Сане Лерой ( 79') • Горетцка Леон • Гнабри Серж 79' ( Мусиала Джамал ( 79') • Мюллер Томас • Коман Кингсли 79' ( Чупо-Мотинг Эрик ( 79') • Левандовски Роберт 79' ( Рока Марк ( 79')
Запасные: Мартинес Хави • Нюбель Александр • Данташ Тьягу • Зюле Никлас
13 марта. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".
Протокол игры
|Вольфсбург
|5:0
|Шальке 04
|(1:0) Мустафи Шкодран 32'
|(2:0) Вегхорст Ваут 51'
|(3:0) Баку Ридле 58'
|(4:0) Брекало Йосип 64'
|(5:0) Филипп Максимилиан 79'
Кастельс Коэн • Мбабу Кевин • Понграчич Марин • Брукс Джон • Баку Ридле 72' ( Виктор Жоао II ( 72') • Гилавоги Жошуа • Арнольд Максимилиан 72' ( Филипп Максимилиан ( 72') • Брекало Йосип 80' ( Гинчек Даниэль ( 80') • Мехмеди Адмир 72' ( Руссийон Жером ( 72') • Герардт Янник • Вегхорст Ваут 84' ( Бялек Бартош ( 84')
Запасные: Зирслебен Тим • Брума Джеффри • Перван Павао
Рённов Фредерик • Беккер Тимо • Мустафи Шкодран • Тиау Малик • Виллиам Фуртадо • 55'Сердар Суат • Колашинац Сеад • Чалханоглу Керим 72' ( Ощипка Бастиан ( 72') • Шёпф Алессандро 63' ( Стамбули Бенжамен ( 63') • Раман Бенито 72' ( Хопп Мэттью ( 72') • Арит Амин
Запасные: Мерджан Левент • Лангер Михаэль • Боздоган Джан • Мендиль Хамза
13 марта. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
Протокол игры
|(1:0) Кайсон Робин 84'
Центнер Робин • Юсте Йерри • Бель Штефан 69' 72' ( Хак Александер ( 72') • Ньякат Мусса • Да Коста Данни 83' ( Брозински Даниэль ( 83') • Баррейро Леандро 72' ( Кайсон Робин ( 72') • Кор Доминик • Мвене Филипп • Бутьюс Жан-Поль • Буркардт Джонатан 72' ( Штёгер Кевин ( 72') • Сцалай Адам 58' ( Глацель Роберт ( 58')
Запасные: Фернандес Эдимилсон • Дамен Финн • Озтунали Левин • Малонг Кунде
Мюллер Флориан • Линхарт Филипп • Шлоттербек Кевен • 33'Хайнц Доминик • Шмид Жонатан • 90'Хёфлер Николас • 21'Гюнтер Кристиан • Хёлер Лукас 81' ( Сантамария Батист ( 81') • Грифо Винченцо 81' ( Квон Чхан Хун ( 81') • Шаллаи Роланд 72' ( Демирович Эрмедин ( 72') • Чон У-Ён 81' ( Петерсен Нильс ( 81')
Запасные: Гульде Мануэль • Кюблер Лукас • Уфофф Бенджамин • Хаберер Яник • Тиль Гус
13 марта. Стадион "Опель-Арена" (Майнц).
Протокол игры
|Унион Берлин
|2:1
|Кёльн
|45' Дуда Ондрей (0:1)
|(1:1) Крузе Макс 48'
|(2:1) Триммель Кристофер 67'
Луте Андреас • Триммель Кристофер • Фридрих Марвин • Кнохе Робин • Шлоттербек Нико • Рюэрсон Юлиан 88' ( Бюльтер Мариус ( 88') • Прёмель Гриша 73' ( Гентнер Кристиан ( 73') • Андрих Роберт • 87'Эндо Кейта 61' ( Ингвартсен Маркус ( 61') • Муса Петар 32' 73' ( Похьянпало Йоэль ( 73') • Крузе Макс 89' ( Гризбек Себастьян ( 89')
Запасные: Кариус Лорис • Гогия Акакий • Тойхерт Седрик • Даяку Леон
Хорн Тимо • Вольф Мариус 81' ( Лимниос Димитрис ( 81') • Мере Хорхе • Хорн Яннес 11' 12' ( Кцихос Рафаэль ( 12') • Каттербах Ноа • Мейер Максимилиан • Скири Эйе • 85'Хектор Йонас 64' ( Якобс Исмаил ( 64') • Эзкан Салих 81' 81' ( Деннис Эммануэль ( 81') • Дуда Ондрей • Реджбекай Элвис 81' ( Эхизибуэ Кингсли ( 81')
Запасные: Тилманн Ян • Дрекслер Доминик • Честич Сава-Арангел • Цилер Рон-Роберт
13 марта. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Вольфсбург, Вердер