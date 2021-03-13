«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна

|
13 Марта 2021, 12:46,
|
|
Жоан Лапорта, победивший на выборах президента каталонской «Барселоны», намерен усилить команду норвежским бомбардиром Эрлингом Холанном. Правами на 20-летнего нападающего владеет дортмундская «Боруссия».
Согласно данным газеты Marca, руководство «сине-гранатовых» собирается устроить распродажу своих игроков, чтобы накопить нужную сумму на покупку Холанна. «Барселона» выставит на трасфер Мартина Брайтвайта, Самуэля Юмтити, Усмана Дембеле, Филиппе Коутиньо, Жуниора Фирпо и Антуана Гризманна.
Кроме «Барселоны», заинтересованность в подписании Эрлинга проявляют «Манчестер Сити» и лондонский «Челси».
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Эрлинг Холанн
Холланд конечно очень хорош, но объективно не стоит столько, сколько эти игроки вместе взятые. Вернее столько, сколько они бы стоили вместе взятые, если бы играли не за Барсу)
ну вот , Лапорта как я и говорил , умишком не белещет, идут тем же курсом , то что заблестло то и хапают , хотелось бы знать об этом мнение Кумана
Объективно, этих 6 надо все равно продавать. Купят ли Холанда это уже другой вопрос. Возможно эта инфа идет на повышение цены Холанда для Реала, либо просто утятина.
Но эту гвардию все равно надо спихивать:))) Так что не горячись)
Ну нашкребут они с этих игроков лямов 70)))
Сколько шума вокруг этого напа. Прикинь, не разу не видел его игру. Если не сложно , в двух словах, по стилю игры на кого из напов похож?
Та хз. Большой,мощный,быстрый,таранный. Мне похож на Игру в молодости
мне кажется что если это не выдумка ЕФ , то лишь имитация деятельности от Лапорты ))) мол мы очень хотели но запросили нереально много ))
Ахахах) точно))))
Холанн лучше, чем Мбаппе.... Просто зверь...
По мне так и Холанд и Мбапе не такие уж и офигенные. Просто добротные игроки, не более.