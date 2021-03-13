Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна

13 Марта 2021, 12:46,

Жоан Лапорта, победивший на выборах президента каталонской «Барселоны», намерен усилить команду норвежским бомбардиром Эрлингом Холанном. Правами на 20-летнего нападающего владеет дортмундская «Боруссия».

Согласно данным газеты Marca, руководство «сине-гранатовых» собирается устроить распродажу своих игроков, чтобы накопить нужную сумму на покупку Холанна. «Барселона» выставит на трасфер Мартина Брайтвайта, Самуэля Юмтити, Усмана Дембеле, Филиппе Коутиньо, Жуниора Фирпо и Антуана Гризманна.

Кроме «Барселоны», заинтересованность в подписании Эрлинга проявляют «Манчестер Сити» и лондонский «Челси».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Эрлинг Холанн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (10)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
Boris
13 Марта 2021, 13:30

Холланд конечно очень хорош, но объективно не стоит столько, сколько эти игроки вместе взятые. Вернее столько, сколько они бы стоили вместе взятые, если бы играли не за Барсу)

0
ARTUR
13 Марта 2021, 13:08

ну вот , Лапорта как я и говорил , умишком не белещет, идут тем же курсом , то что заблестло то и хапают , хотелось бы знать об этом мнение Кумана

2
San13
13 Марта 2021, 13:53

Объективно, этих 6 надо все равно продавать. Купят ли Холанда это уже другой вопрос. Возможно эта инфа идет на повышение цены Холанда для Реала, либо просто утятина.
Но эту гвардию все равно надо спихивать:))) Так что не горячись)

0
Underdog
13 Марта 2021, 13:08

Ну нашкребут они с этих игроков лямов 70)))

0
Артур Измаилов
13 Марта 2021, 14:52

Сколько шума вокруг этого напа. Прикинь, не разу не видел его игру. Если не сложно , в двух словах, по стилю игры на кого из напов похож?

0
Underdog
13 Марта 2021, 14:54

Та хз. Большой,мощный,быстрый,таранный. Мне похож на Игру в молодости

2
ARTUR
13 Марта 2021, 13:10

мне кажется что если это не выдумка ЕФ , то лишь имитация деятельности от Лапорты ))) мол мы очень хотели но запросили нереально много ))

0
Underdog
13 Марта 2021, 14:01

Ахахах) точно))))

1
Alex1972
13 Марта 2021, 12:53

Холанн лучше, чем Мбаппе.... Просто зверь...

1
San13
13 Марта 2021, 13:54

По мне так и Холанд и Мбапе не такие уж и офигенные. Просто добротные игроки, не более.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола