​«Ювентус» попытается продать Дугласа Косту после возвращения из аренды

В октябре прошлого года вингер Дуглас Коста сменил «Ювентус» на «Баварию» на правах аренды. Как сообщает Tuttosport, мюнхенский клуб не заинтересован в сохранении Косты в своих рядах, поэтому летом бразилец вернётся в Турин. Задержаться здесь надолго Дугласу вряд ли удастся. «Старая синьора» постарается продать игрока, чей контракт рассчитан до конца июня 2022 года.

Дуглас Коста провёл на поле только 314 минут в одиннадцати матчах текущего чемпионата Германии. На счету тридцатилетнего бразильца один забитый гол и один результативный пас на партнёра.