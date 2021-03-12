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​«Ювентус» попытается продать Дугласа Косту после возвращения из аренды

12 Марта 2021, 18:44,

В октябре прошлого года вингер Дуглас Коста сменил «Ювентус» на «Баварию» на правах аренды. Как сообщает Tuttosport, мюнхенский клуб не заинтересован в сохранении Косты в своих рядах, поэтому летом бразилец вернётся в Турин. Задержаться здесь надолго Дугласу вряд ли удастся. «Старая синьора» постарается продать игрока, чей контракт рассчитан до конца июня 2022 года.

Дуглас Коста провёл на поле только 314 минут в одиннадцати матчах текущего чемпионата Германии. На счету тридцатилетнего бразильца один забитый гол и один результативный пас на партнёра.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Бавария, Дуглас Коста, Трансферы футбола - лето 2021
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