Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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​Флик ответил на вопрос о возможном переходе в сборную Германии

12 Марта 2021, 14:47,

Несколько дней назад стало известно о том, что Йоахим Лёв покинет тренерский мостик сборной Германии после чемпионата Европы. В прессе стала появляться информация о возможном переходе в национальную команду Ханса-Дитера Флика, работающего с «Баварией».

«Сейчас у меня есть команда, с которой мне очень нравится работать. Мой контракт рассчитан до средины 2023 года, и я хочу успешно работать в «Баварии», завоёвывая титулы. Я не думаю о своём будущем», - приводятся слова Флика на сайте «Баварии».

Отметим, что Ханс-Дитер Флик успел привести «Баварию» к завоеванию всех трофеев, за которые команда боролась.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик
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