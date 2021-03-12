​Флик ответил на вопрос о возможном переходе в сборную Германии

Несколько дней назад стало известно о том, что Йоахим Лёв покинет тренерский мостик сборной Германии после чемпионата Европы. В прессе стала появляться информация о возможном переходе в национальную команду Ханса-Дитера Флика, работающего с «Баварией».

«Сейчас у меня есть команда, с которой мне очень нравится работать. Мой контракт рассчитан до средины 2023 года, и я хочу успешно работать в «Баварии», завоёвывая титулы. Я не думаю о своём будущем», - приводятся слова Флика на сайте «Баварии».

Отметим, что Ханс-Дитер Флик успел привести «Баварию» к завоеванию всех трофеев, за которые команда боролась.