Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«РБ Лейпциг» согласовал контракт с нападающим «Аякса»

12 Марта 2021, 13:30,

Форвард амстердамского «Аякса» Брайан Бробби продолжит карьеру в одном из ведущих клубов чемпионата Германии. Новым местом работы 19-летнего футболиста станет «РБ Лейпциг», об этом информирует клубная пресс-служба.

Перспективный нападающий перейдет в немецкий клуб на правах свободного агента в грядущее летнее трансферное окно. Стороны уже согласовали долгосрочный трудовой договор, который рассчитан на четыре года.

В текущем сезоне Брайан сыграл 11 матчей за «Аякс», отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: РБ Лейпциг, Трансферы футбола - лето 2021, Брайан Бробби
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола