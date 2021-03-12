«РБ Лейпциг» согласовал контракт с нападающим «Аякса»

Форвард амстердамского «Аякса» Брайан Бробби продолжит карьеру в одном из ведущих клубов чемпионата Германии. Новым местом работы 19-летнего футболиста станет «РБ Лейпциг», об этом информирует клубная пресс-служба.

Перспективный нападающий перейдет в немецкий клуб на правах свободного агента в грядущее летнее трансферное окно. Стороны уже согласовали долгосрочный трудовой договор, который рассчитан на четыре года.

В текущем сезоне Брайан сыграл 11 матчей за «Аякс», отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.