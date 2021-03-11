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33-летний тренер может заменить Флика в «Баварии»

11 Марта 2021, 12:26,

Наставник «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн может сменить клубную прописку по окончании сезона-2020/2021, об этом информирует Bild.

Согласно сведениям источника, в услугах 33-летнего специалиста заинтересована мюнхенская «Бавария». Юлиан может сменить у руля команды Ханса-Дитера Флика, которого сватают на пост главного тренера сборной Германии.

Напомним, что Йоахим Лёв покинет национальную команду после завершения чемпионата Европы-2020.

Нагельсманн тренирует «РБ Лейпциг» с 2019-го года. До этого наставник работал в «Хоффенхайме», где прошел путь от ассистента до главного тренера.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик, Юлиан Нагельсманн
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Комментарии (1)
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Super fanat
11 Марта 2021, 13:29

Не хочется, чтобы Флик уходил, но, видимо, это правда. В тако случае, Нагельсманн станет даже лучшим тренером, чем Флик, в перспективе. С активами, имеющимися у Баварии, её будет не остановить в Германии, и, возможно, в ЛЧ...

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