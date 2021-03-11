33-летний тренер может заменить Флика в «Баварии»

Наставник «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн может сменить клубную прописку по окончании сезона-2020/2021, об этом информирует Bild.

Согласно сведениям источника, в услугах 33-летнего специалиста заинтересована мюнхенская «Бавария». Юлиан может сменить у руля команды Ханса-Дитера Флика, которого сватают на пост главного тренера сборной Германии.

Напомним, что Йоахим Лёв покинет национальную команду после завершения чемпионата Европы-2020.

Нагельсманн тренирует «РБ Лейпциг» с 2019-го года. До этого наставник работал в «Хоффенхайме», где прошел путь от ассистента до главного тренера.