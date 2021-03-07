Левандовски – о победе над «Боруссией»: «Первые 15-20 минут мы играли не очень хорошо»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (4:2).

«Первые 15-20 минут мы играли не очень хорошо, но после второго пропущенного гола поняли, что нужно идти вперёд и постараться довести дело до победы.

Мы получили три очка и показали всем, что хотим продолжать бороться за чемпионство. Всё сложилось прекрасно», - сказал польский нападающий в интервью пресс-службе Бундеслиги.

После двадцати четыре туров мюнхенцы занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая идущий вторым «РБ Лейпциг» на два зачётных балла.