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Левандовски – о победе над «Боруссией»: «Первые 15-20 минут мы играли не очень хорошо»

07 Марта 2021, 21:41,

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (4:2).

«Первые 15-20 минут мы играли не очень хорошо, но после второго пропущенного гола поняли, что нужно идти вперёд и постараться довести дело до победы.

Мы получили три очка и показали всем, что хотим продолжать бороться за чемпионство. Всё сложилось прекрасно», - сказал польский нападающий в интервью пресс-службе Бундеслиги.

После двадцати четыре туров мюнхенцы занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая идущий вторым «РБ Лейпциг» на два зачётных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Роберт Левандовски
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