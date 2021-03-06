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Флик: «Матч против «Боруссии» - это всегда нечто особенное»

06 Марта 2021, 11:14,

Рулевой мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о предстоящем поединке против дортмундской «Боруссии» в рамках 24-го тура чемпионата Германии.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице и хочет защитить свое положение. Мы планируем одержать победу над «Боруссией». Любую встречу с дортмундцами можно сравнить с матчем Лиги чемпионов. Это всегда нечто особенное. Все наши игроки очень мотивированы», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

Матч состоится в Мюнхене шестого марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд, Ханс-Дитер Флик
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