Флик: «Матч против «Боруссии» - это всегда нечто особенное»

Рулевой мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о предстоящем поединке против дортмундской «Боруссии» в рамках 24-го тура чемпионата Германии.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице и хочет защитить свое положение. Мы планируем одержать победу над «Боруссией». Любую встречу с дортмундцами можно сравнить с матчем Лиги чемпионов. Это всегда нечто особенное. Все наши игроки очень мотивированы», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

Матч состоится в Мюнхене шестого марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.