Лапорта обсудит с Месси трансфер Холанна

Один из кандидатов на кресло президента каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта хочет пригласить в стан «сине-гранатовых» норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, ныне выступающего в Германии за дортмундскую «Боруссию».

По данным El Chiringuito, функционер намерен обсудить возможный трансфер с лидером «сине-гранатовых» Лионелем Месси. Несмотря на финансовый кризис, Лапорта готов серьезно потратиться на переход Холанна.

Эрлинг играет в составе «шмелей» с 2019-го года. Его трудовой договор с клубом рассчитан до 2024-го года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанн провел 18 матчей, забил 17 голов и отдал четыре ассиста.