Лапорта обсудит с Месси трансфер Холанна

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06 Марта 2021, 10:39,
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Один из кандидатов на кресло президента каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта хочет пригласить в стан «сине-гранатовых» норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, ныне выступающего в Германии за дортмундскую «Боруссию».
По данным El Chiringuito, функционер намерен обсудить возможный трансфер с лидером «сине-гранатовых» Лионелем Месси. Несмотря на финансовый кризис, Лапорта готов серьезно потратиться на переход Холанна.
Эрлинг играет в составе «шмелей» с 2019-го года. Его трудовой договор с клубом рассчитан до 2024-го года.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанн провел 18 матчей, забил 17 голов и отдал четыре ассиста.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Эрлинг Холанн, Жоан Лапорта