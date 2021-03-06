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Йович: «Буду думать о своём будущем после сезона»

06 Марта 2021, 00:30,

Нападающий «Реала» Лука Йович, выступающий за «Айнтрахт» на правах аренды, ответил на вопрос о своем будущем.

«Я буду думать о своём будущем после сезона. Прямо сейчас все мои мысли сосредоточены на выступлениях за «Айнтрахт». Я много тренируюсь, чтобы выходить на поле в каждом матче и помогать своей команде. В футбольном мире возможно всё, поэтому я не знаю, где окажусь через год», - цитирует Йовича Bild.

23-летний нападающий сборной Сербии сыграл восемь матчей за «Айнтрахт» в нынешнем сезоне Бундеслиги и отметился тремя забитыми голами. Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Айнтрахт Франкфурт, Лука Йович
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