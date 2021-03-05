Леманн: «Не считаю тер Штегена одним из лучших после восьми голов от «Баварии»

Экс-вратарь лондонского «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн рассказал, кого из голкиперов считает сейчас лучшим в мире.

«Назвать лучшего вратаря мира? Это Мануэль Нойер. Еще хотел бы отметить голкипера «Вольфсбурга» Коена Кастельса. И, конечно, не забуду Алиссона Бекера.

Тер Штеген? В последние сезоны он очень много пропускал в Лиге чемпионов. Я не могу назвать голкипера, которому забивали восемь голов», - приводит слова Леманна газета Marca.

Напомним, что в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов тер Штеген пропустил восемь мячей в поединке против мюнхенской «Баварии» (2:8).