Леманн: «Не считаю тер Штегена одним из лучших после восьми голов от «Баварии»

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05 Марта 2021, 09:24,
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Экс-вратарь лондонского «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн рассказал, кого из голкиперов считает сейчас лучшим в мире.
«Назвать лучшего вратаря мира? Это Мануэль Нойер. Еще хотел бы отметить голкипера «Вольфсбурга» Коена Кастельса. И, конечно, не забуду Алиссона Бекера.
Тер Штеген? В последние сезоны он очень много пропускал в Лиге чемпионов. Я не могу назвать голкипера, которому забивали восемь голов», - приводит слова Леманна газета Marca.
Напомним, что в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов тер Штеген пропустил восемь мячей в поединке против мюнхенской «Баварии» (2:8).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Мануэль Нойер, Марк-Андре Тер Штеген, Йенс Леманн